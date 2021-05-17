CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin kuruluşu için yaptığı başvuru kabul edildi.

İlk yapılan parti içi seçimde Muharrem İnce Genel Başkan, Gaye Usluer Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü, Hakkı Akalın Genel Sekreter, Hüseyin Avni Aksoy Genel Başkan Yardımcısı, Mehmet Ali Çelebi Genel Başkan Yardımcısı ve Parlemento Sözcüsü seçildi.

"Muharrem İnce oy birliği ile Genel Başkan olarak seçildi"

İlk açıklamayı yapan Memleket Partisi Parti Sözcüsü Gaye Usluer, "Bugün hep birlikte Turkiye Cumhuriyeti tarihinde tarihi günlerden birine tanıklık ediyoruz. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığında Memleket Partisi kurulması için başvuruyu yaptik. 15.00 itibarıyla kuruldu belgesi ile genel merkezimize geldik. Bu ülkede yaşayan herkes için geleceğimizi barışla, özgürlükle yeniden demokrasiyle taçlandırmak için Memleket Partisi olarak sizlere söz veriyoruz. Tüzüğümüz gereği ilk genel başkanımızı seçtik. Sayın Muharrem İnce oy birliği ile Genel Başkan olarak seçildi. 82 kişiden oluşan kurucular meclisi gelecekteki parti meclisimizi temsil etmektedir" dedi.