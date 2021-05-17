Bireysel emekliliği yaygınlaştırmaya yönelik kanun teklifi komisyondan geçti. Teklif, 18 yaşından küçüklere de bireysel emeklilik imkanı sağlıyor.

Ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına sistemde birikim yapabilecek.

Bireysel emeklilik güçlendiriliyor

Dernek, vakıf ve sandıklardaki emeklilik birikimleri 2023 yılı sonuna kadar Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) aktarılabilecek.

Şirketler, aktarılan tutarlar üzerinden kesinti yapmayacak, giriş aidatı almayacak.

Teklif, sigortacılık alanında da bir dizi düzenleme içeriyor. Araçlarda değer kaybı tazminatı oluşmasına sebep olmayacak kadar küçük hasarlar için tazminat talep edilemeyecek.

Küçük ölçekli firmalara istihdam sağlamaları şartıyla kredi garanti fonu destekli kredi sağlanacak.

Turizmde ecrimisiller erteleniyor

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde teklife yeni maddeler eklendi. Hazine arazisi üzerine kurulu turistik tesislerin ecrimisil ödemeleri 30 kasım 2022'ye ertelendi.

Siyasi Partiler Yasası'nda yapılan değişiklikle, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan taşınmaz mal bildiriminin limiti 100 liradan bin 500 liraya çıkarıldı.