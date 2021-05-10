Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
18 yaş altına Bireysel Emeklilik Sistemi TBMM'ye sunuldu
[Fotoğraf: AA]
AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamına alınmasına yönelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.
AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.
Etiketler: AK Parti Bireysel Emeklilik Sistemi BES TBMM
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