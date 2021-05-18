Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda 715,42 gram kubar esrar, 426,31 gram bonzai, 233,83 gram tütün, 1 hassas terazi, 31 fişek ile 22 bin 925 lira, 540 dolar ve 50 euro ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuların büyük bölümünün turşu bidonlarının içinden çıktığı öğrenildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.