Turşu bidonlarının içinden uyuşturucu çıktı
Trabzon'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, çoğu turşu bidonları içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda 715,42 gram kubar esrar, 426,31 gram bonzai, 233,83 gram tütün, 1 hassas terazi, 31 fişek ile 22 bin 925 lira, 540 dolar ve 50 euro ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucuların büyük bölümünün turşu bidonlarının içinden çıktığı öğrenildi.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
“Gençlik Operasyonu”— Trabzon Emniyet Müdürlüğü (@TrabzonEmniyet) May 18, 2021
Uyuşturucu satıcılarına dur dedik .
715.42 gr. Kubar Esrar
426.31 gr. Bonzai
233.83 gr. Tütün
22.925 TL, 540 Dolar, 50 Euro
1 adet Hassas terazi ve 31 adet fişek ele geçirildi.
3 şahıs elde...
...ZEHİRLETMEYECEĞİZ... pic.twitter.com/aa68gHFpW1
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