Yeşilhisar ilçesi her yıl Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bölgelerin başında yer alıyor.

İlçenin Araplı yokuşu mevkisinde bulunan 40 peribacasından bazılarına geçen aylarda bazı kişilerce sprey boya ile zarar verildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, sprey boyayla zarar verilen peribacalarının temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü görevlileri, peribacalarındaki sprey boyaları mikro kumlama tekniğiyle püskürterek temizliyor. Yüzeye uygun olarak seçilen kumlar doğal yapıya zarar vermiyor.

Yapılan çalışmaların gelecek ayın sonuna doğru bitirileceği açıklanırken jandarma ekipleri de bölgedeki tarihi yapıların zarar görmemesi için devriye atıyor.