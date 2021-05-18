Yol kenarında, ormanın yanı başında irili ufaklı plastik yığınları...

Kaçak dökülen bu atıklar, geri dönüştürülmek üzere makinede işlenerek parçalanmış plastikler..

İstanbul'un can suyu Alibey Barajı'nın etrafındaki kirlilik tehlike saçıyor.

Kaçak dökülen atıklar tehlike saçıyor

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, ''Bu plastikler suya karıştığı zaman öncelikle besin zincirine katılıyor. Barajda bulunan balıklar bu plastikleri yemek zorunda kalabiliyor. Bu plastiklerin bir kısmının yakıldığı görüyoruz. Bu yakılmalar esnasında çok ciddi ağır metaller çevreye yayılabiliyor. Rüzgarla birlikte ciddi taşınım sergilenebiliyor. Bunların oradan kaldırılması gerekiyor; çünkü orada durdukları müddetçe bu plastiklerin o ilgili barajlara taşınması devam edecek" dedi.

Birçok canlı türü zarar görüyor

Atık plastikler, insanlar, balıklar ve kuşlar başta olmak üzere daha birçok canlı türünü olumsuz etkiliyor. Özellikle dolaşım ve üreme sistemleri ile beyin fonksiyonlarına kalıcı tahribatlar bırakabiliyor.