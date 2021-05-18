İlçeye bağlı Müstecap Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Alevlere önce mahalle sakinleri müdahale etti. Yangın hızla büyüyünce orman ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 3 helikopter sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

[Fotoğraf: AA]