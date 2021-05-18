Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 15:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balıkesir'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Balya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
İlçeye bağlı Müstecap Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Alevlere önce mahalle sakinleri müdahale etti. Yangın hızla büyüyünce orman ve itfaiye ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 3 helikopter sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Balıkesir Orman Yangını Yangın
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