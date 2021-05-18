Evlat nöbetindeki babalardan biri olan Celil Begdaş, iki yıldır oğlundan haber alamıyor.

Oğlunun kaçırılmasının 2. yılında eyleme siyah çelenk ile gelen Begdaş, "Çocuklarımızı HDP'den İstiyoruz" yazılı siyah çelengi diğer ailelerle birlikte HDP önüne bıraktı.

"Benim oğlum il binasından gitti"

Oğlunun il binasından dağa götürüldüğünü söyleyen Begdaş, "Benim oğlum buradan gitti. İl binasından gitti. Elimi Kuran'a basarım. Mont ise montu çıkmış. Kimlik ise kimliği çıkmış" dedi.

"Bizim çocuklarımızı HDP alıp PKK'ya veriyor"



Ailelerin, çocuklarının HDP aracılığı ile dağa kaçırılmasına tepkileri dinmiyor.

"Bizim çocuklarımızı HDP alıp PKK'ya veriyor. Bunu tüm dünya bilsin ki HDP olmadan PKK bir kuşu dahi dağa götüremez. Biz burada oturduğumuzda da demiştik. Ya zafer ya ölüm. Sonuna kadar kararlıyız."

"Onlar çocuk katili"

Bir başka anne ise, "HDP cevap veremiyor. Çünkü onlar suçlu. Onlar çocuk katili. Onlar annelerin yüreğini, ciğerini yakıp gittiler. Yani bizden ne istediler. Şu an İsrail'in Filistin'e yaptığını onlar bize yapıyor" diye konuştu.

Diyarbakır anneleri, oturma eylemini evlatlarına kavuşana kadar sürdürmekte kararlı.