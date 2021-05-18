Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yangın paniği
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesindeki bir binanın çatısında çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.
İstanbul Tıp Fakültesi cerrahi monoblok binasının çatısında yapılan tadilat çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
Etiketler: Yangın
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