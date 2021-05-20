Binlerce çeşit çiçek ve ağaç, doğudan batıya verimli topraklar...

Anadolu, elverişli iklimi ve bitki örtüsüyle dünyanın en önemli arıcılık bölgeleri arasında.

Türkiye 8 milyon 100 bin kovanla arı kovanı varlığında dünyada Çin'den sonra ikinci sırada. Bal üretiminde ise yıllık 114 bin tonla Çin ve Hindistan'ın ardından üçüncü sırada.

Türkiye, dünyadaki 22 arı ırkının anavatanı

Türkiye, dünya üzerindeki 22 arı ırkının da anavatanı. Bunlardan en önemlileri Gökçeada, Yığılca, Hatay ve Kırklareli.

Türkiye Arıcılar Birliği 2. Başkanı Mehmet Ekici, "Tüm Avrupa'daki endemik bitkilerin üçte biri bizim ülkemizde. Bu bize büyük üretim için ve kalite için büyük bir fırsat sağlıyor. Bunu çok iyi kullanmamız lazım. Bu potansiyelin mutlaka ihracata da yansımasını istiyoruz. İhracata yansıması için de ballarımızın üretimini Avrupa kriterlerine göre belirlememiz gerekiyor" dedi.

Arıcılıkta yeni hedef ihracatı artırmak

Türkiye Arıcılar Birliği, verim ve kaliteyi artırmak için üreticilere eğitim veriyor.

Arı ırklarının ıslahı için de Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle çalışma yürütülüyor. Tüm bu çalışmalarla birlikte bal ve arı ürünlerinin ihracatının artırılması hedefleniyor.

Haber: Bekir Özbek

Kamera: Memiş Akçam

