Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki olayda eski köy hizmetlerine ait binanın bahçesinde içme suyu şebekesine ait su borusu patlaması sonrası cadde dereye döndü.

Su borusunun patlaması sırasında bazı binaların ve cadde üzerinde park halindeki araçların içerisine su doldu.

Cadde üzerinde bir manava ait dondurma dolapları kullanılamaz hale gelirken meyve ve sebzeler de zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, suyu keserek arızanın giderilmesi için çalışma yaptı.