Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 23:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'te su borusunun patlama anı kamerada
Gaziantep'te eski köy hizmetleri binası yanındaki su borusu patladı. Bazı ev, iş yerleri ve araçlarda zarar oluştu. Patlama sırasında tonlarca toprak ve taşın savrulma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki olayda eski köy hizmetlerine ait binanın bahçesinde içme suyu şebekesine ait su borusu patlaması sonrası cadde dereye döndü.
Su borusunun patlaması sırasında bazı binaların ve cadde üzerinde park halindeki araçların içerisine su doldu.
Cadde üzerinde bir manava ait dondurma dolapları kullanılamaz hale gelirken meyve ve sebzeler de zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, suyu keserek arızanın giderilmesi için çalışma yaptı.
Etiketler: Gaziantep
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