Bahçeli partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor...

"Türkiye'yi yakın markaja alarak karanlık operasyonların hedef ülkesi haline getirmek için ellerini ovuşturanlara, fırsat kollayanlara, zemin yoklayanlara taviz veremeyiz, buyur edemeyiz, göz yumamayız

Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiye’dir, son yurdumuzdur. Amaç Türkiye’yi uluslararası camiada lekelemektir

Son zamanlarda ortaya çıkan mesnetsiz iddiaların, gündeme taşınan melun iftiraların Türkiye aleyhine icra edilen bölgesel ve küresel operasyonlardan bağımsız ele alınması bize göre mümkün değildir.

Türkiye'nin önünü kesmek için yarış halinde olanlarla karar ve irade organlarına ambargo koymak maksadıyla algı düzenekleri kuranlar, herkes bilsin ki el ele vermişler, 'yıkım ittifakı'nın potasında birleşmişlerdir.

Oyun büyüktür, oyun kirlidir, oyun karanlıktır, çok boyutlu ve çok aktörlüdür.

Türkiye suç ve cinayet örgütlerinin tasallutu altında değil. Türkiye’nin gündemi video kayıtlarla rehin alınamaz.

İçişleri Bakanı Soylu yalnız değildir.

Milli varlığımıza operasyon çekenlerin bu cüretkarlıklarını burnundan getireceğiz."

Ayrıntılar geliyor...