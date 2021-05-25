EGM'den yapılan yazılı açıklamada Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda; ülke genelinde yasa dışı olarak kapalı alanda esrar maddesi elde etmek maksatlı kenevir bitkisi yetiştirdiği değerlendirilen 574 zanlının tespit edildiği belirtildi.

Yasadışı kenevir yetiştiriciliğinin önüne geçilebilmesi, işlenen suçların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi ve failleri hakkında yasal işlem yapılabilmesi amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 59 ilde, tespit edilen 574 şüpheliye ait 630 adrese, 1213 ekip, 3644 personel ve 113 narkotik dedektör köpeğin eş zamanlı katılımıyla operasyon başlatıldı.