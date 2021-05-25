Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK’nın sözde halk sağlığı komitesi yapılanması deşifre edildi.



Ankara merkezli İstanbul, Tunceli ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kandil'de eğitim aldılar

Şüphelilerden bazılarının "kadro" olarak tabir edilen örgüt mensupları oldukları, Kandil alanında yaklaşık 45 gün Duran Kalkan ve Nurettin Demirtaş'ın da aralarında olduğu örgüt yöneticilerinden eğitim aldıkları belirlendi.

Aldıkları silahlı genel eğitim sonrasında ise sözde görevlendirmelerinin PKK/KCK tarafından sosyal veya kadın alanlarına yapıldığı tespit edildi.

Yine bir şüphelinin 2014'te meydana gelen 6-8 Ekim olayları ve 2015 yılında meydana gelen çukur olayları sürecinde örgüt üyelerinin tedavilerini yaptıkları öğrenildi.