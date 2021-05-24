İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te katıldığı bir programda organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin konuştu.

1996 yılında KKTC'de işlenen gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin konuşan Soylu, hemen devreye girilmesi gerektiğini söyledi.

Soylu, konuyla ilgili suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in soruşturulması için talimat verdiğini dile getirdi.

"Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili alınması için Emniyet'e yazı yazdırdım"

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının, 23 Mayıs'ta Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınmasına ilişkin soru üzerine Soylu, şunları söyledi:

"Bu adamın alınmasının sebebi o (Kutlu Adalı cinayeti) değil, yapılan ihbarla, ruhsatsız tabanca sebebiyle alındı. (Kutlu Adalı cinayeti) Tam da bunun için alınması lazım. Bugün bunun için, alınması için Emniyet Genel Müdürlüğüne, KOM Dairesine yazı yazdırdım. Benim mi yazdırmam lazım. Resen devreye girilmesi lazım değil mi?"

Soylu, iddiaları ciddiye almak zorunda olduğunu ifade ederek, "İçişleri Bakanı olarak benim görevim, önleyiciliktir. Meseleyi gördüğüm an, meseleye müdahale etmektir benim görevim." dedi.

Süleyman Soylu, "En ufak bir şey varsa eğer açık duruyorsa bu bizim namus meselemizdir. Bu birincisi. Hemen devreye girilmesi lazım. Kıbrıs içinde kim yapmışsa bedelini ödemekle mükelleftir. Türkiye'nin böyle bir hesabı kitabı yoktur." diye konuştu.

"Kutlu Adalı ile ilgili bir adım atacak mısınız?" sorusuna Soylu, "Ben bugün arkadaşlarıma talimat verdim. Bana dersen ki Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili... Bizim dönemimizde, AK Parti döneminde Hablemitoğlu ki o da FETÖ'nün işi, onun dışında bir faili meçhul var mı?" yanıtını verdi.

"Türkiye'nin böyle bir hesabı kitabı yoktur"

Süleyman Soylu, "Eğer açık duruyorsa bu bizim namus meselemizdir. Hemen devreye girilmesi lazım. Kıbrıs içinde kim yapmışsa bedelini ödemekle mükelleftir. Türkiye'nin böyle bir hesabı kitabı yoktur" diye konuştu.

Faili meçhul cinayetleri çözdüklerini dile getiren Soylu, şu ana kadar 170 bin faili meçhul olayının çözüldüğünü kaydetti.

Kutlu Adalı cinayeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 6 Temmuz 1996'da, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) yayın organı Yeni Düzen Gazetesinde köşe yazarlığı yapan Kutlu Adalı, gece saatlerinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. KKTC güvenlik birimlerinin başlattığı soruşturma sonuç vermemiş ve cinayeti kimin işlediği belirlenememişti.