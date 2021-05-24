Aşılama çalışmaları program dahilinde hızlı bir biçimde sürdürülüyor. 28 milyon 121 bini aşkın kişi saat 10.25 itibarıyla aşılandı. 16 milyon 90 bini aşkın kişiye ilk doz, 12 milyon 30 bin kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

Aşılamadaki son durum Sağlık Bakanlığı'nın covid19asi.saglik.gov.tr adresinden paylaşılıyor.

[[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]]

İstanbul aşılamada ilk sırada

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 705 bin 583, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 907 bin 385, toplam 4 milyon 612 bin 968, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 319 bin 291, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 10 bin 392, toplam 2 milyon 329 bin 683, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 75 bin 119, ikinci doz aşı sayısı 835 bin 164, toplam 1 milyon 910 bin 283 doz olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayısı 8 binin altında

Türkiye'de 24 Mayıs'ta 7 bin 523 yeni vaka, 702 yeni hasta tespit edildi. 178 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 216 bin 655 COVID-19 testi yapıldı.

Ağır hasta sayısı 1745 oldu, 10 bin 3 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 594 bin 333'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 194 bin 10, vefat sayısı 46 bin 446 oldu.