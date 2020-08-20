Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın, Irak'ın kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı müdahaleyle önlendi.

Bölgedeki bir üs bölgesine saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 maket uçak, Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü.

Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi.



Bölgedeki bir üs bölgemize saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 adet maket uçak, Kahraman Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü.#MSB #TSK pic.twitter.com/86emGt6FR6