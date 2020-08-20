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Terör örgütü PKK'nın maket uçakla saldırı girişimi engellendi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine saldırı girişiminde bulunduğu bomba yüklü 2 maket uçağın, Mehmetçiğin dikkati sayesinde düşürüldüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın, Irak'ın kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı müdahaleyle önlendi.
Bölgedeki bir üs bölgesine saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 maket uçak, Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü.
Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2020
Bölgedeki bir üs bölgemize saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 adet maket uçak, Kahraman Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü.#MSB #TSK pic.twitter.com/86emGt6FR6
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