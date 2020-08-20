Haber Giriş: Kaynak: AA
Tokat'ta orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangında 6 dönümlük alan zarar gördü.
Tokat-Sivas kara yolu Geyras mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme ekipleri 2 arazözle yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 6 dönümlük alan zarar gördü.
Etiketler: Tokat orman yangınıSon Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 19:20
Son Haberler
- 19:58
- 19:49
- 19:43
- 19:40
- 19:32
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eski Kenya Dışişleri Bakanı Muhammed ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz