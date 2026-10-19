Macron: Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin gösterilerinde yaşanan şiddet ve yağma olaylarının ardından İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in istifasını reddetti. Ülke genelindeki gösterilerde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık bin polis, jandarma ve itfaiyeci yaralandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17 Ekim'de ülke genelinde düzenlenen sarı yelekliler gösterilerinde yaşanan şiddet olaylarının ardından ulusa seslendi.

Ülkenin düzen ve sükunete ihtiyacı olduğunu vurgulayan Macron, aşırı sol gruplar ve suç unsurlarının karıştığını savunduğu olaylarda çok sayıda iş yerinin yağmalandığını, kamu binalarının zarar gördüğünü belirtti.

Siyasi partileri ve sendikaları şiddeti açıkça kınamaya çağıran Macron, mağdur esnafa hızlı şekilde destek sağlanacağını bildirdi. Güvenlik ve istihbarat konusundaki eksikliklerin araştırılması talimatını verdiğini belirten Macron, “Yağmalayanlar zararları karşılamalı. Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar yaptıklarının hesabını vermeli” dedi.

Macron ayrıca, kamu düzeninin korunması için gerekli görülmesi halinde bazı gösterilerin yasaklanabileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanının istifasını reddetti

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarının sorumluluğunu üstlenerek istifasını sundu. Nunez, 17 Ekim'deki gösterilere 200 bin kişinin katılmasının beklendiğini ancak katılımın 550 bini aştığını belirtti.

Yüzlerce iş yerinin yağmalandığını hatırlatan Nunez, yaşananlar karşısında kontrolün kaybedilmediğinin söylenemeyeceğini ifade etti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un istifayı kolluk kuvvetlerinin yönetiminde devamlılığın sağlanması gerektiği gerekçesiyle reddettiği bildirildi.

Macron, Nunez'e sahada şiddet olaylarına karışanlara karşı yeni yöntemlerin hızla uygulanması talimatını verdi. Güvenlik önlemleri ve istihbarat konusundaki eksikliklerin şeffaf biçimde değerlendirilmesini istedi.

2 bin 400 kişiye gözaltı

Fransa genelindeki gösterilerde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık bin polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralandı.

Paris'te bir gösterici fenalaşarak hayatını kaybederken, Saint-Etienne kentinde bir göstericinin eli koptu. Şiddet olaylarının özellikle büyük kentlerde ciddi hasara yol açtığı bildirildi.

Sarı yeleklilerin gösterileri sırasında yaşanan olaylar, siyasi çevrelerde de tartışmalara neden oldu. Solcu, çevreci ve aşırı sağcı siyasetçiler, güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını savunarak Nunez'i istifaya çağırdı.