Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 15:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti'den ceza ve infaz kanununda değişiklik teklifi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
AK Parti ceza ve infaz kanununda değişiklik içeren teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
Teklif yasalaşırsa 10 yıl ve daha az hapis cezası alan kadın hükümlülerin, 15 yaşından küçük çocuğu varsa, baba ölmüş ya da cezaevindeyse infazı, çocuğu 15 yaşına gelene kadar ertelenecek.
Hükümlüler, teknik altyapının bulunduğu cezaevlerinde elektronik mektup alıp gönderebilecek.
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