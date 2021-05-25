Teklif yasalaşırsa 10 yıl ve daha az hapis cezası alan kadın hükümlülerin, 15 yaşından küçük çocuğu varsa, baba ölmüş ya da cezaevindeyse infazı, çocuğu 15 yaşına gelene kadar ertelenecek.

Hükümlüler, teknik altyapının bulunduğu cezaevlerinde elektronik mektup alıp gönderebilecek.



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