Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan hastane ile kent merkezine yönelik saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Teröristlerin Tel Rıfat bölgesinde sivillerin bulunduğu hastaneye yönelik gerçekleştirdiği saldırının detayları da ortaya çıktı.

Terör hedefleri ateş altına alındı. Afrin’deki hastaneye saldıran terör örgütü YPG/PKK hedefleri vuruldu. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.https://t.co/gXgzKYT6pg pic.twitter.com/nqvXfWtfPK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 13, 2021

Teröristler hastaneyi çok namlulu roketatar ile vurdu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü Afrin şehir merkezi ve Şifa hastanesinin olduğu bölgeye çok namlulu roketatar ile 8 atış yaptı.

Sivillere yönelik saldırıların gerçekleştirildiği bölgeler hemen tespit edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından ateş altına alındı.

3 sözde karargah imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz

Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucunda teröristler tarafından kullanılan 3 sözde karargah binası ile bir barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Son 5 ay içinde teröristler tarafından bölgede gerçekleştirilen saldırılarda toplam 22 sivil öldü, 78 kişi yaralandı.