Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 15:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırmızı bültenle aranan terörist sınırda yakalandı
[Fotoğraf: MSB (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay sınırında yakalanan 12 kişiden birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Mehmetçik'in sınır güvenliği için mücadelesi sürüyor.
Hatay’da görevli 'Hudut Kartalları', yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı.
Yakalananlardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.
Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz sürüyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 13, 2021
Hatay’da görevli Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/KKTFdPHO3O
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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