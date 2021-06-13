Bakanlığın açıklamasına göre, Mehmetçik'in sınır güvenliği için mücadelesi sürüyor.

Hatay’da görevli 'Hudut Kartalları', yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı.

Yakalananlardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz sürüyor!



Hatay’da görevli Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/KKTFdPHO3O