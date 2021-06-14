Ateş üzerinde yürüdüler. Ejderha süslemeli teknelerle yarıştılar. Çin’de Ejderha Teknesi Festivali ilginç görüntülere sahne oldu.

Ülke genelinde düzenlenen kutlama ve yarışmalara milyonlarca kişi katıldı. Birçok şehirde ejderha teknesi yarışları düzenlendi.

Ejderha kafasıyla süslenmiş teknelerdeki yarışmacılar birincilik için kıyasıya kürek çekti.

Festivalin, ilginç etkinliklerinden biri de ateş üzerinde yürüme gösterisi oldu.

Kızgın kömür ateşi üzerinden yalın ayak yürüyenlerin gösterisi yoğun ilgi çekti.

Gösteriye, yerel halk da katıldı. Çin'de ateş üzerinde yürümenin kötü şansı giderdiğine inanılıyor.

Ülkede üç günlük resmi tatilde yoğun hareketlilik yaşandı. 36 milyonu aşkın seyahat yapıldı.