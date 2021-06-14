Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin öncesinde açıklamada bulunan Stoltenberg, Çin'in, "düşman olmadığını" ancak güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Stoltenberg, Batı ittifakının Çin'in ekonomik, siyasi ve askeri yükselişine yanıt vermesi gerektiğini belirterek NATO Zirvesi nihai bildirisinin bu ülkeye yönelik yeni bir strateji oluşturacağını ifade etti.

Stoltenberg, "Çin bize yaklaşıyor. Onları siber alanda, Afrika'da ve kendi kritik altyapımıza büyük yatırım yaparken görüyoruz." dedi.

NATO Zirvesi

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, yoğun gündemle toplanacak 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

NATO Zirvesi'nin başlıca konuları arasında İttifak'ın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar, NATO'nun stratejik konsepti, Rusya ve Çin'in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok başlık bulunuyor.