Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Japon tarafının, sahil kasabası Corbis Bay'de dün yapılması planlanan görüşmeyi "tek taraflı olarak iptal ettiği" bilgisini paylaştı.

Yetkili, iptal kararının, Doğu Denizi'ndeki iki ülke arasında egemenlik ihtilafına sebep olan takımadalar çevresinde düzenlenmesi planlanan olağan tatbikat nedeniyle alındığını düşündüğünü belirtti.

Görüşme gerçekleşseydi, Eylül 2020'de göreve gelen Suga Yoşihide ile Moon Jae-in arasındaki ilk birebir temas olacaktı.

Güney Kore'nin "Dokdo" Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdıkları takımadalar, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Japonya, Güney Kore'nin kontrolündeki ada grubunda 11 yıldır hak iddia ediyor.