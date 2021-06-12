Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet eden Grad füzesi ve top atışları neticesinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 27'ye yükselmiştir" denildi.

Afrin'de PKK/YPG terör örgütü tarafından hastaneye yapılan saldırıda ölü ve yaralı sayısı yükseldi.https://t.co/etUJSMyJCu pic.twitter.com/HYh1DlS5gH — T.C. Hatay Valiliği MaskeMesafeTemizlik (@HatayValiligi) June 12, 2021

İbrahim Kalın'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Terör örgütünün Afrin'de bir hastaneye yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör örgütünün Suriye'deki kolu, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu saldırı karşısında sessiz kalmak suça ortak olmaktır."