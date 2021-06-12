Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 19:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka sayısı 6 bin 76
Son 24 saatte 6 bin 76 vaka, 503 yeni hasta tespit edildi. 75 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 5 bin 112 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57'ye yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 19:51
- 19:08
- 18:40
- 18:40
- 19:08
Sıradaki Haber
Şehit Muhammed Ali Akın son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz