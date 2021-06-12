Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ‘360 Kültür Sanat’ projesi kapsamında hazırlanan ‘Kudüs Dijital Gösterimi’, 14 Haziran'da Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açılacak.

Başta Kubbet'üs-Sahra olmak üzere Kudüs'ün mabetlerinin güncel ve etkileyici fotoğraflarından hazırlanan 3 boyutlu hologram film de sergide sunulacak.

Kudüsteki zulüm anlatılacak

Mescid-i Aksa'nın ve Filistin'in İsrail tarafından işgal sürecine yer verilecek gösterimde, İsrail'in bugüne kadar gerçekleştirdiği katliamlar ve Filistinlerin yaşadığı zulüm de anlatılacak.

[Fotoğraf: AA]

Sergide Mayıs 2021'de Şeyh Cerrah Mahallesi'nde başlayan işgalin kronolojik seyri de ziyaretçilere sunulacak.

Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda gösterilecek

360 Kültür Sanat Kudüs Dijital Gösterimi, 14 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Pazar günleri kapalı olacak sergide ziyaretçiler koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak ağırlanacak.