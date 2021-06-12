Kudüs Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından dijital gösterimle anlatılacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 360 Kültür Sanat Kudüs Dijital Gösterimi'nde geçmişten bugüne Kudüs'ün tarihini kronolojik olarak çeşitli dönem fotoğrafları ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen 3 boyutlu hologram filmiyle anlatacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ‘360 Kültür Sanat’ projesi kapsamında hazırlanan ‘Kudüs Dijital Gösterimi’, 14 Haziran'da Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açılacak.
Başta Kubbet'üs-Sahra olmak üzere Kudüs'ün mabetlerinin güncel ve etkileyici fotoğraflarından hazırlanan 3 boyutlu hologram film de sergide sunulacak.
Kudüsteki zulüm anlatılacak
Mescid-i Aksa'nın ve Filistin'in İsrail tarafından işgal sürecine yer verilecek gösterimde, İsrail'in bugüne kadar gerçekleştirdiği katliamlar ve Filistinlerin yaşadığı zulüm de anlatılacak.
Sergide Mayıs 2021'de Şeyh Cerrah Mahallesi'nde başlayan işgalin kronolojik seyri de ziyaretçilere sunulacak.
Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda gösterilecek
360 Kültür Sanat Kudüs Dijital Gösterimi, 14 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda ücretsiz ziyaret edilebilecek.
Pazar günleri kapalı olacak sergide ziyaretçiler koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak ağırlanacak.
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