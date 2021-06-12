Suudi Arabistan, koronavirüs salgını sebebiyle salgın önlemlerini sıkılaştırdı. Bu çerçevede hac ibadetine de kısıtlama getirildi.

Suudi Hac Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl sadece ülke içinden kişiler hac ibadetini yapabilecek.

Suudi vatandaşı veya ülkede yaşayanlar için belirlenen kontenjan 60 bin kişi ile sınırlı olacak.

Yurt dışından hacı adayları bu sene hac planlarını ertelemek zorunda kalacak. 18 ila 65 yaşlarındaki hacı adaylarında, kronik hastalığı olmaması ve aşı yaptırmış olması şartı aranacak.

Diyanet: Detaylar önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır

Diyanet İşleri Başkanlığı da Suudi Arabistan'ın kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Koronavirüs salgını sebebiyle 2021 yılı içerisinde hac ibadeti için Türkiye’den hacı adaylarının kutsal topraklara gidemeyeceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, COVID-19 salgını sebebiyle bu sene de hac ibadeti için sadece Suudi Arabistan'da yaşayan sınırlı sayıdaki hacı adayına izin verileceğini açıkladı. Bu karar sebebiyle 2021 yılı hac döneminde diğer ülkeler gibi ülkemizden de hac ibadeti için kutsal topraklara hacı adayı kabul edilmeyecektir. Konu ile alakalı detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır"

PCR testi zorunlu olacak

Suudi Arabistan, geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

Bu yıl mayıs ayında yapılan açıklamada ise hac ibadetinin, koronavirüs salgını sebebiyle özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağı duyurulmuş, yurt dışından girişlerde aşı ve PCR test sonuçlarının zorunlu tutulacağı açıklanmıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Kabul edilecek aşılar açıklandı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik Er-Rabiah, kararın "koronavirüs ile ilgili belirsizliğin ortasında hac güvenliğini sağlamak amacıyla" alındığını açıkladı.

Suudi Arabistan Haber Ajansı (SPA) tarafından televizyonda yayınlanan bir basın açıklamasında konuşan Er-Rabiah, “Aşıların olmasına rağmen, virüsle ilgili belirsizlik devam ediyor. Bazı ülkelerde COVID vakaları hala yüksek. Bir diğer medyan okuma ise virüsün farklı varyantları. Bundan dolayı, Hac ile ilgili bir kısıtlama getirme kararı alındı” dedi.

Suudi yetkili, kabul edilecek aşıların; Pfizer, Astrazeneca, Moderna ve Johnson&Johnson olduğunu söyledi.