NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den üst düzey bir heyet bugün Libya'ya gitti. Türk heyetin ziyaretinde ikili ilişkiler ele alınacak, bölgesel konular gündemde olacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla resmi temaslarda bulunacak heyete Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu başkanlık ediyor.

Heyette Milli Savunma Bakanı Akar, İçişleri Bakanı Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Fidan, İletişim Başkanı Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da yer alıyor.

#Libya’ya ve Milli Birlik Hükümeti’ne verdiğimiz desteği göstermek için güçlü bir heyetle #Trablus’tayız.



In #Tripoli w/strong delegation to show our support to Libya and the Government of National Unity. pic.twitter.com/oH7aHORyy8