Puslu 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.12.2025 06:59

Papa 14. Leo'dan Noel dolayısıyla dünya genelinde 24 saatlik ateşkes çağrısı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere dünya genelinde Noel Yortusu sebebiyle 24 saatlik bir ateşkese uyulması çağrısında bulundu.

Papa 14. Leo'dan Noel dolayısıyla dünya genelinde 24 saatlik ateşkes çağrısı

Papa, dün akşam saatlerinde haftalık istirahatini geçirdiği Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo beldesindeki konutundan Vatikan'a gitmek üzere ayrıldığı sırada, kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hristiyan aleminin Hz. İsa'nın doğumunu kutladığı Noel Yortusu'ndan önce bir çağrısı olup olmadığı sorulan Papa 14. Leo, "Gerçekten de beni çok üzen şeylerden biri de Rusya'nın Noel ateşkesini reddetmesidir. Tüm iyi niyetli insanlara bir kez daha şu ricada bulunuyorum: En azından İsa'nın doğumunun kutlandığı bu günde Ukrayna'da ve tüm dünyada 24 saatlik bir ateşkese saygı gösterilsin." diye konuştu.

Orta Doğu'da özellikle de Gazze'deki durumun sorulması üzerine Papa, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa'nın son günlerde Gazze'ye ziyaret ettiğini hatırlatarak, kendisinin de bir saat kadar önce Gazze Şehrindeki Kutsal Aile Kilisesi'nin rahibi Gabriel Romanelli ile telefonda görüştüğünü anlattı.

Papa, Gazze'de ekim ayında yürürlüğe giren ateşkes ve barış planına işaret ederek, "Halen çok kırılgan bir durumun ortasında bir bayramı kutlamaya çalışıyorlar. Umuyoruz ki barış anlaşması ilerleme kaydedecektir." dedi.

ETİKETLER
Papaz Vatikan
Sıradaki Haber
Libya'da 3 günlük yas ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:42
Hatay'da 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu
06:19
Turistik Doğu Ekspresi Kars’ta çiçeklerle karşılandı
01:24
İletişim Başkanı Duran: Düşen uçakla ilgili gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülüyor
00:53
Libya'da 3 günlük yas ilan edildi
00:12
Dışişleri'nden Suriye'deki basın toplantısıyla ilgili açıklama
23:58
Libya Başbakanı Dibeybe'den taziye mesajı
Ankara'da düşen jetin enkazına ulaşıldı
Ankara'da düşen jetin enkazına ulaşıldı
FOTO FOKUS
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ