İşgalci İsrail ordusu Kudüs'ün kuzeyinde 6 Filistinliyi yaraladı

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kalandiya kampı ve Kerf Akab beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun askeri buldozerler ve çok sayıda birlikle düzenlediği baskınlarda yoğun ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığı, bu durumun bölge halkı arasında paniğe yol açtığı bildirildi.

İsrail askerlerinin bölgede Filistinlilere ait 4 evin sakinlerini zorla çıkardığına ve evleri askeri kışlaya çevirdiğine dikkati çekildi.

Filistin haber ajansı WAFA'da, İsrail ordusunun baskınlarında Kalandiya askeri kontrol noktasından Kefr Akab beldesine uzanan ana yoldaki yapıları yıktığı ifade edildi.

Açıklamada, baskınların İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere karşı gerilimi tırmandırma siyaseti kapsamında düzenlendiği ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun 5 buçuk saat sürdürdüğü baskınların ardından Kalandiya kampı ve Kerf Akab'dan çekildiği aktarıldı.

Filistin Kızılayından İsrail baskınlarına ilişkin yapılan açıklamada da 6 Filistinlinin yaralandığı, 17 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

Yaralıların 3'ünün gerçek mermiyle 3'ünün de plastik mermiyle yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, gerçek mermiyle yaralananlardan birinin 15 yaşında bir çocuk olduğu ve bacağından yaralandığı ifade edildi.