AA 23.12.2025 20:24

Çin 100'den fazla yeni kıtalararası balistik füze stokladığı iddiasını reddetti

Çin, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) nükleer silahlara ilişkin hazırladığı yeni taslak raporda yer alan, 100’den fazla yeni kıtalararası balistik füze (ICBM) stokladığı ve nükleer silahsızlanma görüşmelerine istekli olmadığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Çin 100'den fazla yeni kıtalararası balistik füze stokladığı iddiasını reddetti
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, uluslararası medyada taslak raporun içeriğine dair yapılan haberlerde yer alan iddialara yanıt verdi.

ABD’nin, kendi nükleer silahlarının modernizasyonunu hızlandırmak ve küresel stratejik istikrarı bozmak için Çin’in nükleer silahlarını artırdığı yönündeki anlatıyı bahane olarak sürekli gündeme getirdiğini belirten Sözcü Lin, uluslararası toplumun bunun farkında olması gerektiğini söyledi.

Lin, "ABD, dünyanın en büyük nükleer silah stokuna sahip ülkesi olarak, nükleer silahsızlanma konusunda öncelikli kendi özel sorumluluğunu yerine getirmeli, nükleer cephaneliğinde somut ve esaslı bir kesintiye gitmeli ve nükleer silah sahibi diğer devletlerin silahsızlanma sürecine katılımını teşvik etmek için gerekli koşulları sağlamalı." ifadelerini kullandı.

Çin'in nükleer stratejisinin savunma odaklı ve ilk kullanan olmama ilkesine bağlı olduğunun altını çizen Lin, ülkesinin nükleer gücünü ulusal güvenliğin gerektirdiği en düşük seviyede tuttuğunu ve başka hiçbir ülke ile silahlanma yarışına girmediğini vurguladı.

Lin, Çin’in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Sözleşmesi’nin gözden geçirme sürecine ve “P5” olarak adlandırılan beş nükleer silahlı devlet mekanizmasının toplantılarına etkin katılım gösterdiğini, ayrıca farklı taraflarla nükleer silahsızlanma konusunda diyaloğu sürdürdüğünü dile getirdi.

Çin'in 100'den fazla ICBM stokladığı iddiası

Reuters haber ajansının yayımladığı özel haberde, Pentagon tarafından hazırlanan taslak raporda, Çin'in, ülkenin kuzeyindeki üç yeni siloya, nükleer başlıklı füze taşıyabilen 100'den fazla kıtalararası güdümlü füze stokladığı iddiasına yer verilmişti.

Haberde ayrıca raporda Pekin yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği, ABD-Rusya-Çin üçlü nükleer silahsızlanma görüşmelerine katılmaya gönüllü olmadığı tespitinin yapıldığı aktarılmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, daha önce yaptığı açıklamalarda, Çin'in nükleer kapasitesinin hiçbir suretle ABD'ninki ile aynı seviyede olmadığına işaret ederek Trump'ın bu önerisini "makul bulmadıklarını" dile getirmişti.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2024 yılında Rusya 5 bin 580, ABD 5 bin 44 nükleer savaş başlığı ile en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken, Çin'in savaş başlığı sayısının 600'ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

