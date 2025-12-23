Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.12.2025 19:11

Filistin: İsrail'in yerleşim faaliyetlerini durdurmak için kınama yeterli değil

Filistin hükümeti, İsrail'in Filistin topraklarını gasbederek oluşturduğu yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurmak için acil uluslararası eylem çağrısında bulundu ve kınama açıklamalarının yeterli olmayacağını vurguladı.

Filistin: İsrail'in yerleşim faaliyetlerini durdurmak için kınama yeterli değil
[Fotograf: Reuters]

Bakanlar Kurulu'nun haftalık oturumunun ardından yayınlanan açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Mustafa, "Batı Şeria ve Kudüs'te yerleşim ve yıkım kararlarının artması ve yerleşimcilerin işlediği suçlar, (kınama gibi) sözlü tutumların ötesine geçen etkili uluslararası eylemi gerektiriyor." dedi.

Uluslararası topluma "kınama açıklamalarıyla yetinmemeleri gerektiğini" söyleyen Mustafa "uluslararası hukuku ve uluslararası meşruiyet kararlarını uygulamaya yönelik pratik adımları hızlandırmaları ve İsrail'in yerleşim politikalarına son vermeleri" çağrısında bulundu.

Mustafa, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yerleşim yerinin kurulmasını onayladığını ve böylece son üç yılda onaylanan yerleşim yeri sayısının 69'a ulaştığını" belirtti.

Filistin Başbakanı Mustafa, artan gerilimin "barış şansını baltalayan ve uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyet kararlarına açık bir ihlal teşkil ederek iki devletli çözümü doğrudan hedef alan ciddi bir tehlike oluşturduğunu" vurguladı.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın sunduğu 19 yeni yasa dışı yerleşim planı 21 Aralık'ta Güvenlik Kabinesinde onaylanmıştı.

Kabinenin onay verdiği plan çerçevesinde, Batı Şeria'nın tamamına dağılan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu 17 kaçak yerleşim yeri İsrail nezdinde de tanınacak ve 2005'te boşaltılan "Ganim" ve "Kadim'in" yasa dışı yerleşim yerleri yeniden kurulacak.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Japonya ayı saldırılarına karşı yapay zeka destekli gözetleme sistemi kullanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:04
Ümraniye'de iş yerinde yangın
21:08
Yemen hükümeti ve Husiler, 2 bin 900 esir ve tutuklunun takas edilmesi konusunda anlaştı
20:37
Çin 100'den fazla yeni kıtalararası balistik füze stokladığı iddiasını reddetti
20:09
Şanlıurfa'da 1270 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
19:05
İletişim Başkanlığı "savunma sanayi projelerine yeterli ödenek ayrılmadığı" iddiasını yalanladı
19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ