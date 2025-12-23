Çok Bulutlu 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.12.2025 15:14

ABD, ülkeden "gönüllü ayrılacak" düzensiz göçmenlere verilen teşviki artırdı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), yıl sonuna kadar ülkeden "gönüllü ayrılacak" düzensiz göçmenlere verilen teşvikin 3 bin dolara çıkarıldığını bildirdi.

ABD, ülkeden "gönüllü ayrılacak" düzensiz göçmenlere verilen teşviki artırdı

ICE, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, düzensiz göçmenlere ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Yapay zekayla hazırlanan videoda, "Noel Baba"nın ICE üniforması giyerek, düzensiz göçmenleri yakaladığı ve sınır dışı ettiği tasvir edildi.

Videoya ilişkin yapılan açıklamada da yıl sonuna kadar ülkeden "gönüllü ayrılacak" düzensiz göçmenlere verilen teşvikin 3 bin dolara çıkarıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, düzensiz göçmenlerin "CBP Home" adlı uygulama aracılığıyla ülkeyi gönüllü şekilde terk etmeleri için 1000 dolarlık teşvik sağlıyor.

ICE, Trump'ın ikinci döneminin ilk 9 ayında, Chicago, Los Angeles ve Charlotte, North Carolina dahil pek çok şehirde düzenlediği göçmenlik operasyonları kapsamında yaklaşık 220 bin kişiyi gözaltına alırken, bunların yaklaşık 75 bininin sabıka kaydı bulunmuyor.

ETİKETLER
ABD Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Katil İsrail, yabancı medyanın yayınlarının engellenmesine imkan veren yasayı 2 yıl daha uzattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:36
İstanbul Havalimanı aralık ayında da Avrupa zirvesinde
16:21
TÜBA ve TÜBİTAK ödülleri sahiplerini buldu
16:08
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 942'ye yükseldi
15:46
Karadağ, Türk vatandaşlarına vize muafiyetini yeniden başlatıyor
15:25
Burhanettin Duran'ın makalesi Güney Kore medyasında yayımlandı
15:15
Katil İsrail, yabancı medyanın yayınlarının engellenmesine imkan veren yasayı 2 yıl daha uzattı
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ