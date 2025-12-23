Çok Bulutlu 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.12.2025 15:14

Katil İsrail, yabancı medyanın yayınlarının engellenmesine imkan veren yasayı 2 yıl daha uzattı

İsrail meclisi, aşırı sağcı hükümetin "basını susturmaya çalıştığı" eleştirilerinin arttığı bir dönemde, yabancı medya kuruluşlarının ülkedeki yayınlarının engellemesine imkan tanıyan yasanın 2 yıl daha uzatılmasını onayladı.

Katil İsrail, yabancı medyanın yayınlarının engellenmesine imkan veren yasayı 2 yıl daha uzattı

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de olağanüstü hal ilan edilmeksizin hükümete medya kuruluşlarının ülkedeki yayınlarını yasaklama imkanı veren yasanın iki yıl daha uzatılmasına ilişkin tasarı, gece mecliste yapılan oylamada kabul edildi.

İsrail kamuoyunda "Al Jazeera Yasası" olarak bilinen yasanın uzatılmasına ilişkin düzenleme, mecliste 10'a karşı 22 oyla kabul edildi.

Geçici yasanın süresinin dolmasının ardından yapılan düzenleme, hükümete mahkemelerin onayı olmaksızın yayın durdurma yetkisi tanıyor.

Kabul edilen düzenleme çerçevesinde, yabancı bir medya kuruluşunun "devlet güvenliğini tehdit ettiğine kanaat getirilmesi halinde" Başbakan Binyamin Netanyahu'nun onayı ve ilgili bakanlar kurulu komitesi ya da hükümet kararıyla söz konusu kuruluşun yayınları askıya alınabilecek.

Bu kapsamda basın ofislerinin kapatılması, yayın ekipmanlarına el konulması ve internet sitesine erişimin engellenmesi de mümkün.

Ayrıca meclisten geçen yasa Savunma Bakanı'na işgal altında tuttukları Batı Şeria'da da uydu üzerinden yapılan yayınların engellenmesine yönelik "önlemler alma" yetkisi veriyor.

İsrail muhalefetinden yasa tasarısına tepki

İsrail hükümetinin yabancı kuruluşlarının yayınlarını engellenmesine imkan tanıyan yasanın uzatılması, muhalefetin tepkisiyle karşılaştı.

Demokratlar Partisi Milletvekili Gilad Kariv, hükümetin tasarıyı güvenlik kurumlarından yeterli teknik değerlendirme almadan sunduğunu belirtti.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Amit Halevi ile bazı vekiller ise tasarının yumuşatıldığı ve "içinin boşaltıldığını" ileri sürerek oylamaya katılmadı.

İsrail hükümeti, 5 Mayıs 2024'te Doha merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma kararı almıştı.

Karar kapsamında Al Jazeera’nin çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engeli getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanına el konulması kararlaştırılmıştı.

İsrail polisi, Al Jazeera’nin faaliyetlerini sonlandırma kararının üzerine kanalın işgal altındaki Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı otel odasını basmış ve ekipmanına el koymuştu. ​​​​​​​

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Almanya'da yapılan ankete göre, 18-29 yaş arası gençler Katolik Kilisesinden çok İslam'a güveniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:36
İstanbul Havalimanı aralık ayında da Avrupa zirvesinde
16:21
TÜBA ve TÜBİTAK ödülleri sahiplerini buldu
16:08
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 942'ye yükseldi
15:46
Karadağ, Türk vatandaşlarına vize muafiyetini yeniden başlatıyor
15:25
Burhanettin Duran'ın makalesi Güney Kore medyasında yayımlandı
15:18
ABD, ülkeden "gönüllü ayrılacak" düzensiz göçmenlere verilen teşviki artırdı
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ