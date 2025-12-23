Katil İsrail, yabancı medyanın yayınlarının engellenmesine imkan veren yasayı 2 yıl daha uzattı

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de olağanüstü hal ilan edilmeksizin hükümete medya kuruluşlarının ülkedeki yayınlarını yasaklama imkanı veren yasanın iki yıl daha uzatılmasına ilişkin tasarı, gece mecliste yapılan oylamada kabul edildi.

İsrail kamuoyunda "Al Jazeera Yasası" olarak bilinen yasanın uzatılmasına ilişkin düzenleme, mecliste 10'a karşı 22 oyla kabul edildi.

Geçici yasanın süresinin dolmasının ardından yapılan düzenleme, hükümete mahkemelerin onayı olmaksızın yayın durdurma yetkisi tanıyor.

Kabul edilen düzenleme çerçevesinde, yabancı bir medya kuruluşunun "devlet güvenliğini tehdit ettiğine kanaat getirilmesi halinde" Başbakan Binyamin Netanyahu'nun onayı ve ilgili bakanlar kurulu komitesi ya da hükümet kararıyla söz konusu kuruluşun yayınları askıya alınabilecek.

Bu kapsamda basın ofislerinin kapatılması, yayın ekipmanlarına el konulması ve internet sitesine erişimin engellenmesi de mümkün.

Ayrıca meclisten geçen yasa Savunma Bakanı'na işgal altında tuttukları Batı Şeria'da da uydu üzerinden yapılan yayınların engellenmesine yönelik "önlemler alma" yetkisi veriyor.

İsrail muhalefetinden yasa tasarısına tepki

İsrail hükümetinin yabancı kuruluşlarının yayınlarını engellenmesine imkan tanıyan yasanın uzatılması, muhalefetin tepkisiyle karşılaştı.

Demokratlar Partisi Milletvekili Gilad Kariv, hükümetin tasarıyı güvenlik kurumlarından yeterli teknik değerlendirme almadan sunduğunu belirtti.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Amit Halevi ile bazı vekiller ise tasarının yumuşatıldığı ve "içinin boşaltıldığını" ileri sürerek oylamaya katılmadı.

İsrail hükümeti, 5 Mayıs 2024'te Doha merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma kararı almıştı.

Karar kapsamında Al Jazeera’nin çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engeli getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanına el konulması kararlaştırılmıştı.

İsrail polisi, Al Jazeera’nin faaliyetlerini sonlandırma kararının üzerine kanalın işgal altındaki Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı otel odasını basmış ve ekipmanına el koymuştu. ​​​​​​​