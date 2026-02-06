Hafif Sağanak Yağışlı 7.3ºC Ankara
Ekonomi
AA 06.02.2026 10:01

Borsa haftanın son işlem gününe yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 düşüşle 13.585,64 puandan başladı.

Borsa haftanın son işlem gününe yatay başladı
[Fotograf: AA]

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,17 değer kaybederek 13.589,14 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,50 puan ve yüzde 0,03 azalışla 13.585,64 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,17 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,55 ile madencilik, en fazla gerileyen yüzde 0,34 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, yapay zeka harcamalarının şirket karlılıklarına etkisine yönelik artan kaygılar ve ABD işgücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Dünya genelinde teknoloji sektöründeki yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliği sorgulanırken, ABD'de açıklanan verilerin ekonomide beklenenden daha sert bir yavaşlamaya işaret etmesi risk iştahını törpüledi. Özellikle yapay zeka yarışındaki maliyetlerin şirket karlılıklarını baskılayabileceği beklentisi, teknoloji hisselerindeki satış baskısının sürmesinde etkili oldu.

ABD'de enflasyon ve istihdama yönelik riskler ülkedeki ekonomi yönetiminin işini zorlaştırırken, güç kaybeden istihdam piyasasının ekonomik istikrara zarar verebileceği ve büyümeyi etkileyebileceğine yönelik endişeler yatırımcıların tercihleri üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.400 puanın destek, 13.700 ve 13.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

