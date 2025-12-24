Libya'da 3 günlük yas ilan edildi

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu jet, henüz belirlenemeyen nedenle Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık araziye düştü.

Uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık alana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgenin çamurlu olması nedeniyle aramaları yaya olarak yürüten ekipler, uçağın enkazına ulaştı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.

Uçağın düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilerek soruşturma başlatıldı.

Libya Başbakanı Dibeybe'den taziye mesajı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Ankara'da düşen uçaktaki Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

Dibeybe sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında,"Büyük bir üzüntü ve kederle, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed El-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Feyturi el-Gribil, Askeri İmalat Kurumu Komutanı Tuğgeneral Mahmud El-Katavi, Genelkurmay Başkanı Danışması Muhammed Asavi Diyab, Genelkurmay Başkanlığı Basın Ofisi Fotoğrafçısı Muhammed Mahcub'un Ankara'ya yaptıkları resmi ziyaret dönüşünde trajik bir kazada hayatlarını kaybettikleri haberini almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Dibeybe mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu (kaza), vatan, askeri kurumlar ve tüm Libyalılar için büyük bir kayıptır. Ülkelerine samimiyet ve özveriyle hizmet etmiş, disiplin, sorumluluk ve milli bağlılık konusunda örnek teşkil etmiş insanları kaybettik.

Şehitlerimizin ailelerine ve Silahlı Kuvvetlerdeki silah arkadaşlarına en derin taziyelerimizi ve yürekten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yüce Allah'tan onlara bol rahmetini ihsan etmesini, onları geniş cennetine kabul etmesini ve ailelerine ve sevdiklerine sabır ve teselli vermesini niyaz ediyoruz."

Libya'da milli yas ilan edildi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Ankara'da düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle (3 gün) milli yas ilan etti.

Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, hükümetin düşen uçakta bulunan Haddad ve beraberindekilerin ailelerine, Libya Silahlı Kuvvetlerindeki silah arkadaşlarına taziyelerini ve en içten başsağlığı dileklerini sunduğu belirtildi.

Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülke genelinde (3 gün) yas ilan edildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu (3 gün) süre zarfında tüm devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek ve tüm resmi ve kutlama etkinlikleri askıya alınacaktır. Bu karar, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed El-Haddad ve arkadaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ankara ilindeki resmi bir görevden dönerken trajik bir kazada hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle alınmıştır."

Açıklamada ayrıca, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin olayın koşullarının incelenmesi için Türk makamlarıyla doğrudan koordinasyon sağlamak üzere Libya Savunma Bakanlığına Ankara'ya resmi bir heyet göndermesi talimatı verdiği belirtildi.

Libya'da ülkenin İtalya işgalinden kurtuluşunun 74. yılı nedeniyle 24-25 Aralık'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları düzenlenecekti.