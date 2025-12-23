Puslu 5.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 23.12.2025 22:12

Libya heyetini taşıyan jetin enkazına ulaşıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde ulaşıldığını açıkladı.

Libya heyetini taşıyan jetin enkazına ulaşıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan özel bir jet ile radar bağlantısının kesildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, NSosyalden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış, ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Libya heyetini taşıyan jetin enkazına ulaşıldı

Jetin enkazına ulaşıldı

Bakan Yerlikaya, içinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu, düşen uçakla ilgili NSosyal hesabından açıklama yaptı.

Libya heyetini taşıyan jetin enkazına ulaşıldı

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Libya heyetini taşıyan jetin enkazına ulaşıldı

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ın da bulunduğu uçağın Haymana'da düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir. "

Libya heyetinin ziyareti

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da temaslarda bulundu.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad[Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad]

Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad’ı askerî törenle karşıladı.

Orgeneral Bayraktaroğlu, törenin ardından Orgeneral Haddad ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmelerde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel de yer aldı.

Ankara Libya Son Dakika Uçak Kazası
