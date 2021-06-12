Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 33 milyonu aştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 saat önce 33 milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz." dedi.

3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021

Son 24 saatte 600 bin doz aşı uygulandı



Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı miktarı 19 milyon 407 bin 933, ikinci doz aşı miktarı ise 13 milyon 615 bin 843 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 33 milyon 23 bin 776 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte yapılan aşı miktarı ise 600 bin dozu aştı.

-Aşılamanın artmasıyla birlikte maskesiz günler yakın mı?

-Toplumsal bağışıklık ne kadar sürede sağlanabilir?



Koronavirüsle mücadele kapsamında genişleyen aşılama programını Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan @trthaber’de değerlendirdi. https://t.co/IGJG6jUyL4 pic.twitter.com/7ir7KK7Qx3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 12, 2021

İstanbul'da yapılan birinci doz aşı sayısı 3 milyon 349 bin 357, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 219 bin 850 ve toplamda 5 milyon 569 bin 207, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 636 bin 717, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 142 bin 793 ve toplamda 2 milyon 779 bin 510, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 309 bin 513, ikinci doz aşı sayısı 934 bin 153, toplamda 2 milyon 243 bin 666 doz olarak kayıtlara geçti.