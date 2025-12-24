Sisli 5.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 24.12.2025 09:05

Değerli kağıtların 2026 fiyatları belli oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle, değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Pasaport bedeli 1351 lira olurken, ehliyet ve kimlik ücretlerinde de artışa gidildi.

Değerli kağıtların 2026 fiyatları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.

Buna göre, noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 298 lira, pasaport bedeli 1351 lira, ikamet izni bedeli 964 lira oldu.

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 220 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için ise 440 lira ödenecek.

Aile cüzdanı bedeli 1202 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690 lira, motorlu araç tescil belgesi 1511 lira, iş makinesi tescil belgesi 1261 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 95 lira, mavi kart 220 lira, yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 964 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

