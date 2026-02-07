Çok Bulutlu 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.02.2026 17:45

Zelenski: Rusya, bu savaşı yakın gelecekte sona erdirmeye hazır olduğunu göstermiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesine yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, Moskova'nın, savaşı yakın gelecekte sona erdirmek için hazır olmadığını söyledi.

Zelenski: Rusya, bu savaşı yakın gelecekte sona erdirmeye hazır olduğunu göstermiyor

Zelenski, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın, ülkesine bu sabah yaklaşık 40 füze ve 400'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda enerji altyapısının hedef alındığını kaydeden Zelenski, "Maalesef enerji tesislerinde önemli hasar meydana geldi ve bu durum neredeyse tüm ülkenin enerji durumunu etkiledi. Önemli elektrik kesintileri meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Zelenski, Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini savunarak, "Rusya, bu savaşı yakın gelecekte sona erdirmeye hazır olduğunu göstermiyor. Rusya, hem cephe açısından hem de bu tür büyük çaplı saldırılarla Ukrayna'nın adeta yıkımı politikasını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'da önemli enerji altyapılarını hedef aldığını kaydeden Zelenski, bu durumun Avrupa'nın güvenliği açısından da tehlikeli olduğunu belirtti.

Zelenski, ABD, AB ve müttefiklerin, Rusya'ya baskı uygulaması gerektiğini vurguladı.

ETİKETLER
Vladimir Zelenskiy Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Uranyum zenginleştirme faaliyeti devam etmeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:20
81 ilde aynı anda kitap okuma seferberliği başlatılacak
17:50
Gazze Sağlık Bakanlığı: Sağlık sistemi çökme noktasında, hastaneler hayati hizmetleri sürdüremiyor
17:08
Bakan Bolat: Türkiye'de 1419 Çin firması faaliyet gösteriyor
17:06
FETÖ'nün "MİT Kumpası"nın üzerinden 14 yıl geçti
16:57
Bakan Güler, Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgeselin gösterimine katıldı
15:27
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Uranyum zenginleştirme faaliyeti devam etmeli
Göbeklitepe ve Taş Tepeler Avrupa'nın kalbi Berlin'de sergilenecek
Göbeklitepe ve Taş Tepeler Avrupa'nın kalbi Berlin'de sergilenecek
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 3 yılda yapılan çalışmaları paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 3 yılda yapılan çalışmaları paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ