TRT Haber 24.12.2025 07:48

Sıcaklıklar düşüyor, birçok ilde kar bekleniyor

Kış mevsimi iyiden iyiye kendini hissettirmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun yeni bir hava sisteminin etkisi altına gireceğini duyurdu. Yarından itibaren yağışlı ve soğuk hava hakim olacak. Hafta sonu İç ve Doğu kesimlerde kar yağışı görülecek.

Sıcaklıklar düşüyor, birçok ilde kar bekleniyor

Türkiye, yarından itibaren yeni bir hava sisteminin etkisi altına girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma gününden itibaren Kuzey ve Doğu kesimlerde aralıklarla yağış beklendiğini duyurdu.

Yağışlar Marmara'nın Doğusu, Karadeniz Bölgesinin iç kesimleri, İç Anadolu'nun Doğusu ile Doğu Anadolu'nun Kuzey ve Doğusunda kar şeklinde görülecek.

Yer yer kuvvetli olması beklenen kar yağışı ile ilgili vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yağışlı sistemin etkisiyle hava sıcaklığı da değişecek. Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklık hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altına inecek.

Sıcaklıklar düşüyor, birçok ilde kar bekleniyor

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

3 büyük ilde de hava sıcaklığı ortalama 8 derece düşecek. Ankara'da cuma günü yağmur, cumartesi günü kar bekleniyor. Gündüz 4 derece civarında olacak sıcaklık gece saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye kadar inecek.

İstanbul'da hava perşembe gününden itibaren yağışlı olacak. Hafta sonu en yüksek sıcaklık 7, en düşük 3 derece olacak.

İzmir'de ise yalnızca perşembe günü yağış bekleniyor. Hafta sonu boyunca hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklığın en yüksek 12 derece civarında olması bekleniyor.

