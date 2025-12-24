Turistik Doğu Ekspresi Kars’ta çiçeklerle karşılandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 dönemi ilk seferi kapsamında Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan dün yola çıktı.

Erzincan ve Erzurum'da durduktan sonra yoluna devam eden ve yaklaşık 32,5 saatlik yolculuğun ardından saat 22.35'te Kars Tren Garı'na ulaşan yolcular çiçeklerle karşılandı. Kentin yöresel ürünlerini tadan yolcular, kendilerini karşılayan Karslı aşıklar ve Kafkas Halk Oyunları ekibiyle fotoğraf çektirdi.

[Fotoğraf: AA]

Garın önünde oluşturulan "Kars" yazısının meşale ile yakılmasıyla karşılama sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Yolcuları çiçeklerle karşılayan Kars Valisi Ziya Polat, Kars'ın soğuk gecesinde sıcak bir karşılama yaptıklarını belirterek, "Turistik Doğu Ekspres'i Kars'a, Kars da Turistik Doğu Ekspresi'ne kavuştu. Gazi ve Serhat Kars'ımız, Ani, Çıldır, Sarıkamış, Şehitler Diyarı, Baltık mimarisiyle ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri artık" dedi.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, yüzlerce kişi ile beraber inanılmaz keyifli, neşeli bir yolculukla Kars'a geldiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Erzincan'a, Erzurum'a uğradık, Kars'a geldik. İnanılmaz sevgi dolu, sıcak bir karşılamayla bu ayazı hiç hissetmedik bile. Çok çok teşekkür ederiz. 2019'dan beri de Turistik Doğu seferlerimizle aşırı derecede sevgi dolu, talep dolu bir destinasyonu dünyanın çok kıymet verdiği dört yoldan, dört rotadan biri olan bu rotayı turizme katkı sağlamak amacıyla dostlukları, kardeşlikleri ve anıları birleştirerek Kars'a getiriyoruz. Gördüğümüz bu sıcak ilgi yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"En sıcak yerden en soğuk yere gelmek çok güzel bir deneyim"

İzmir'den gelen Mehmet Çoban, trenle Kars'a ikinci kez geldiğini söyleyerek, "Doğu Ekspresi bizim için çok kıymetli, Türkiye'yi film şeridinde izler gibi izliyoruz, dört mevsimi görüyoruz. En sıcak yerden İzmir'den, en soğuk yer Kars'a gelmek çok güzel bir deneyim. Çok eğlendik, güzel videolar çıkardık. Bu trenin Türkiye'nin tanıtımında önemli rol oynadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.