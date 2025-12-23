Ankara'da 11 saatlik su kesintisi

ASKİ, bugün saat 23.00 ile yarın saat 10.00 arasında kentteki bazı mahallelerde su kesintisi yaşanabileceğini açıkladı.

ASKİ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"23 Aralık saat 23.00 ile 24 Aralık saat 10.00 arasında, belirtilen mahallelerde zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Su verilmeye başlanmasının ardından, özellikle yüksek kotlara ulaşım süreci biraz zaman alacaktır.

Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmalar ise aralıksız sürmekte olup, birkaç gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesi hedeflenmektedir."

Kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

"Ümit, Mutlukent, Beytepe, Ahmet Taner Kışlalı, Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Konutkent, Yaşamkent, Dodurga, Üniversiteliler, İşçi Blokları, Çiğdem, Mustafa Kemal, Kızılırmak, Ahlatlıbel, Söğütözü, Çukurambar mahalleleri ile Kızılcaşar, İncek, Taşpınar, Tulumtaş, Gazi Osman Paşa, Karşıyaka, Hacılar, Hacı Hasan, Ballıkpınar, Yavrucuk, Hacı Muratlı, Gökçehöyük, İkizce, Şafak, Seğmenler, Eymir, Yaylabağ, Bahçelievler, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Koparan, Hallaçlı, Karagedik Aydın ve Karagedik Ercan mahalleleri."