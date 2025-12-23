Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
AA 23.12.2025 21:00

Ümraniye'de iş yerinde yangın

İstanbul Ümraniye'de 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Ümraniye'de iş yerinde yangın

Site Mahallesi Cevahir Caddesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katında bulunan züccaciye, kırtasiye ve hediyelik eşyaların satıldığı mağazada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerindeki yapıştırıcı ve yanıcı maddelerin de tutuşmasıyla patlamalar meydana gelirken, kısa sürede büyüyen alevler binanın bir cephesinin tamamını sardı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ümraniye'de iş yerinde yangın

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de güvenlik önlemi aldı.

Yangında yaralanan olmazken, bir itfaiye eri söndürme çalışması sırasında dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, olay yerinde itfaiye erine müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

İtfaiye ekipleri, iş yerinde soğutma çalışması yaptı.

OKUMA LİSTESİ