Puslu 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 24.12.2025 06:43

Hatay'da 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

Hatay’da müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Evde yaşayan ve engelli evlatları bulunan ailenin ekiplerin hızlı tahliyesiyle evden çıkartıldığı öğrenildi.

Hatay'da 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

Reyhanlı ilçesi Değirmenkaşı Mahallesi’nde bulunan müstakil 2 katlı evde yangın çıktı. Evin 2’nci katında başlayan yangında, kısa sürede alevler yükseldi.

Evin yandığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürüldü.

Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. Öte yandan evde yaşayan ve engelli evlatları bulunan aile ekiplerin hızlı tahliyesiyle evden çıkartıldı.

ETİKETLER
Hatay Yangın İtfaiye
Sıradaki Haber
Turistik Doğu Ekspresi Kars’ta çiçeklerle karşılandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:00
Papa 14. Leo'dan Noel dolayısıyla dünya genelinde 24 saatlik ateşkes çağrısı
06:19
Turistik Doğu Ekspresi Kars’ta çiçeklerle karşılandı
01:24
İletişim Başkanı Duran: Düşen uçakla ilgili gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülüyor
00:53
Libya'da 3 günlük yas ilan edildi
00:12
Dışişleri'nden Suriye'deki basın toplantısıyla ilgili açıklama
23:58
Libya Başbakanı Dibeybe'den taziye mesajı
Ankara'da düşen jetin enkazına ulaşıldı
Ankara'da düşen jetin enkazına ulaşıldı
FOTO FOKUS
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ