Suudi Arabistan, koronavirüs salgını sebebiyle salgın önlemlerini sıkılaştırdı. Bu çerçevede hac ibadetine de kısıtlama getirildi.

Suudi Hac Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl sadece ülke içinden kişiler Hac ibadetini yapabilecek.

Suudi vatandaşı veya ülkede yaşayanlar için belirlenen kontenjan 60 bin kişi ile sınırlı olacak.

Yurt dışından hacı adayları bu sene hac planlarını ertelemek zorunda kalacak. 18 ila 65 yaşlarındaki hacı adaylarında, kronik hastalığı olmaması ve aşı yaptırmış olması şartı aranacak.

PCR testi zorunlu olacak

Suudi Arabistan, geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

Bu yıl mayıs ayında yapılan açıklamada ise hac ibadetinin, koronavirüs salgını sebebiyle özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağı duyurulmuş, yurt dışından girişlerde aşı ve PCR test sonuçlarının zorunlu tutulacağı açıklanmıştı.