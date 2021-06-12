G7 Zirvesi'nin 2'nci günü: Gündem COVID-19
İngiltere'nin Cornwall bölgesinde düzenlenen G7 zirvesinin ikinci günü. Salgının başından bu yana ilk kez bir araya gelen liderlerin gündemindeki öncelikli başlık koronavirüsle mücadele.
47'nci G7 Zirvesi İngiltere'nin ev sahipliğinde Cornwall bölgesinde sürüyor.
İngiltere Kraliçesi Elizabeth konukları şerefine ekolojik yağmur ormanlarının yaşatıldığı bahçede yemek verdi.
Gündem COVID-19'la mücadele
Zirvenin ikinci gününde liderler yüz yüze görüşmelere başladı.
Gündemde küresel koronavirüs salgınıyla mücadele, salgın sonrası dünya ekonomisinin yeniden inşası ve iklim sorunları gibi başlıklar yer alıyor.
Liderlerin yoksul ülkelere bir milyar doz aşı bağışlaması bekleniyor.
1 polisin COVID-19 testi pozitif
Yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleşen zirveye sınırlı sayıda basın mensubu alındı.
Zirvede katılımcılara ve görev alan personele düzenli koronavirüs testleri yapılıyor.
Bu testlerde bir poliste koronavirüs çıkması yetkilileri alarma geçirdi.
Ek tedbirler devreye sokuldu.