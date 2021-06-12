Uluslararası Af Örgütü, "Tehlikeye Atılan Çocuklar" başlıklı rapor hazırlayarak ABD - Meksika sınırındaki dramın boyutunu ortaya koydu.

Rapora göre, ABD ve Meksika hükümetleri, yalnız seyahat eden on binlerce göçmen çocuğu, yeterli inceleme yapmadan, geldikleri ülkelere zorla geri gönderiyor.

"Uygulanan bu politikalar vicdana aykırı"

Çocukların sığınma hakkına erişimleri engellenirken, hayatları sık sık tehlikeye atılıyor.

Uluslararası Af Örgütü Amerikalar Direktörü Erika Guevara-Rosas, "Uygulanan bu politikalar tehlikeli ve vicdana aykırıdır." dedi.

50 bin refakatsiz çocuk

Orta Amerikalı refakatsiz çocuklar genellikle şiddetten kaçmak ve aileleriyle yeniden bir araya gelmek için ABD'ye seyahat ediyor.

ABD Başkanı Biden, Ocak 2021'de göreve başladığında bu yana yaklaşık 50 bin refakatsiz göçmen çocuk ABD'ye gitti. Ancak bu çocukların neredeyse hepsi Meksika’ya geri gönderildi.

Meksikalı yetkililer de benzer şekilde refakatsiz bu çocukları ülkelerine yolluyor.